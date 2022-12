Prende fuoco Tir carico di frutta sulla A7

Bolzaneto – Verso l’una di notte, a causa di un Tir carico di frutta che ha preso fuoco sull’autostrada Milano – Genova A7, all’altezza del casello di Bolzaneto in direzione Genova, si sono verificati chilometri di coda e lo stesso casello è stato chiuso. L’allarme è stato dato dal camionista che ha chiamato i pompieri. Sul posto anche la Polizia Stradale. Intanto la società Autostrade rende noto che i cantieri più impattanti lungo le autostrade sono stati sospesi dallo scorso 6 dicembre e riprenderanno a partire da lunedì 9 gennaio. Da sabato 17 dicembre è stato sospeso lo cambio di carreggiata tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova che riprenderà come gli altri a partire dal 9 gennaio.