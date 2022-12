Prende fuoco un autobus, nessun ferito, coda sulla strada per Novi

Alessandria – Se i treni non partono o arrivano in ritardo lasciando a piedi i pendolari, qui da noi non ci facciamo mancare niente e prendono fuoco gli autobus. Questo è quello che è successo stasera verso le nove vicino al distributore di benzina del ponte Bormida a un mezzo che rientrava in deposito. Pare che l’incendio sia stato causato da un guasto tecnico al motore per un corto circuito. Per fortuna non vi sono feriti poichè non c’erano passeggeri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno deviato il traffico. Dopo una prima chiusura la corsia che da Alessandria conduce a Novi Ligure è stata riaperta intorno alle 23 mentre i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme verso le 23:30.