Ritrovata stanotte la donna di 91 anni che si era persa in campagna

Castellazzo Bormida – È stata ritrovata sana e salva stanotte alle due e mezza Liliana Giorni la donna di 91 anni che si era persa ieri pomeriggio mentre faceva una passeggiata nella campagna intorno al paese. Era uscita di casa subito dopo pranzo ma non era più rientrata e il figlio Luca Righini, che fa il vigile urbano, ha dato l’allarme a Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti ben sette mezzi dei pompieri, quattro macchine dei Carabinieri e due mezzi della Protezione Civile di Castellazzo e Sezzadio. Verso l’una e mezza di notte la donna aveva chiamato il figlio e la sua chiamata è stata tracciata per cui è stato possibile individuare la zona che era quella di Gamalero, nell’area della cascina Marietta (nella cartina). Dopo un’ora il ritrovamento da parte dei Vigili del Fuoco vicino al fiume Bormida. La donna era comprensibilmente impaurita e infreddolita per cui è stata subito ricoverata all’ospedale di Alessandria. Ora sta bene.