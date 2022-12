Sequestrati 400.000 euro di provento per la vendita d’un elicottero venduto in Qatar

Asti – Il Qatargate imperversa anche qui da noi. Infatti venerdì la Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato circa 400.000 euro trovati nella scrivania di un imprenditore romano operante anche ad Asti nell’ambito di una maxi inchiesta partita nell’estate del 2021 in merito a un presunto contrabbando di elicotteri e aerei tra gli Stati Uniti, l’Italia e altri Paesi. Il denaro è il provento della vendita d’un elicottero in Qatar per cui si ipotizza una transazione dovuta a un sistema di contrabbando doganale, per cui la pm di Asti Laura Deodato ha ritenuto che sia il profitto di auto-riciclaggio. Per questo il gip del tribunale di Asti, accogliendo la richiesta del pm, ha firmato il decreto di sequestro delle somme. Le verifiche hanno evidenziato che l’elicottero è di proprietà d’un trust nordamericano. Nell’ambito della stessa indagine sono stati sequestrati su tutto il territorio nazionale 17 tra aerei ed elicotteri per cui non si sarebbero pagate le tasse di importazione e l’Iva per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di euro.