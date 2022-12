Torna il presepe vivente a Mirabello Monferrato

Mirabello Monferrato – Sabato 24 Dicembre, vigilia di Natale, a partire dalle 22:45 sarà rappresentato nella sua seconda edizione il “Presepe Vivente”, la suggestiva rappresentazione della natività animata e impersonata da personaggi in vesti d’epoca, che lo scorso anno aveva riscosso notevole successo nonostante le limitazioni allora imposte dalla pandemia. La Corale Parrocchiale di Mirabello proporrà il proprio repertorio di canti natalizi. La manifestazione avrà luogo nel centro storico, in particolare in Piazza Guglielmo Marconi e in Piazza San Michele, con Giuseppe e Maria (impersonati rispettivamente da Marco Ricaldone e Gaia Fassone) la cui presenza sarà affiancata dai pastori con le loro pecore, dall’Arcangelo Gabriele e dagli angioletti. Il tutto in uno scenario d’epoca assai suggestivo, contraddistinto dalla presenza severa della corte di re Erode e delle sue guardie e dalle tante piccole botteghe artigiane (falegnami, fabbri, calzolai) di cui era storicamente popolato il villaggio di Betlemme. Al termine ci sarà la deposizione della statua di Gesù Bambino nel “Presepe del Curvone”, da 61 anni emblema natalizio del paese di Mirabello, quindi la Pro Loco di Mirabello offrirà a tutti i presenti panettone e vin brulé nella taverna allestita nel villaggio natalizio.