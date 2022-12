“I Grigi nel cuore”? No, solo “Alessandria nel cuore”

Premessa: non sono fra quelli con “I Grigi nel cuore”. Nel cuore ho Alessandria, ma credo che l’Alessandria Calcio rappresenti un punto d’onore e un pezzo di storia della mia città. Per esperienza so quanto sia fondamentale un Sindaco pro tempore che abbia a cuore le sorti dei Grigi perché autentico patrimonio alessandrino. Dal dopoguerra a oggi almeno cinque primi cittadini di ogni colore politico, quando il calcio locale ha chiamato, sono stati a disposizione del Club per superare difficoltà o addirittura ripartire. E sono sicuro che anche Abonante farà tutto quello che serve, ovviamente nel rispetto della legge e della corretta amministrazione, per aiutare a superare l’attuale crisi societaria che sembra senza sbocchi. Premessa doverosa perché c’è chi adesso grida forte e si comporta da sfascista. Costoro però non rappresentano certo il nucleo originale della passione per la maglia grigia, benché facciano di tutto per farlo credere (e ci sono pure certi cavedani che abboccano). Ristabilite certe verità, chiedo a quelli “col grigio nel cuore”, come e perché neppure stavolta hanno capito una minchia di quello che stava per succedere ai Grigi. A metà settembre, quasi due mesi dopo la partenza di questa stagione sportiva, ho scritto scritto quanto l’attuale allenatore fosse inadeguato. Non sarebbe stato un grosso problema se la squadra fosse stata costruita per tempo e senza troppi risparmi ma, non essendo così, è ovvio che in certe situazioni d’emergenza non è permesso sbagliare, scegliendo male una figura determinante come quella del mister. Quando l’ho messo nero su bianco sono stato subissato di critiche di tifosi e dirigenti (per una volta tutti d’accordo, ma guarda un po’), accusato di disfattismo e di essere condizionato da simpatie personali (?). L’aspetto curioso è che a sostenere quelle tesi c’era chi, ad esempio, era convinto (e magari lo è tuttora) che Artico possa operare a pieno titolo come DS di una Società professionistica (tanto è vero che lontano da qui non fa più il DS). Della serie: dopo tre piatti non hanno ancora capito che era minestrone. Altri invece continuano a pensare che il miglior calciatore che negli ultimi trent’anni ha calcato il prato del Mocca sia un centravanti da IV Serie che in carriera non ha mai vinto una cippa di minchia e, quando abbiamo vinto qualcosa, è stato quando lui è scappato in un’altra squadra. Tornando a bomba va da sé che la buona stampa di cui ha goduto Rebuffi fino a qualche settimana fa era palesemente condizionata da chi ha, per esempio, massacrato un’ottima persona e un buon allenatore come D’Angelo. Ben più apprezzato invece tal D’Agostino il quale, dopo due esoneri e una retrocessione, non allena neppure più. Allora mi chiedo: ma chi riceve centinaia di condivisioni sui social scrivendo minchiate poi smentite dai fatti, che razza di partite vede e quali sono i suoi parametri di valutazione? E quelli che “hanno i Grigi nel cuore” e insultano Di Masi senza pietà, scrivendo tra l’altro ignobili bugie, non si ricordano quando andavano a vedere le partite in casa e in trasferta coi biglietti di favore proprio di Di Masi? Presidente, per favore, faccia un sacrificio: ripristini i biglietti omaggio per ‘sti paraculi sennò chi li sente? Glielo chiede chi “non ha i Grigi nel cuore” ma nel cuore ha la sua città.