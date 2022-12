Valenza: nasce un comitato contro il biodigestore

Valenza – C’era da aspettarselo. Anche a Valenza è stato costituito un comitato di residenti e imprenditori valenzani contro il biodigestore che dovrebbe sorgere in Strada Nuova Fornace. È presieduto da Anna Spriano dell’agriturismo Cascina San Giorgio e nel direttivo compaiono altri imprenditori quali Alberto Vaccari di Cascina Gropella e Michela Daziano di Cascina Gaia e cittadini come Michele Cuomo. La Conferenza dei Servizi in Provincia è prevista per giovedì 29 dicembre per valutare la richiesta della “Valenza Po Green Energy Società Agricola Arl”, sulla quale il Comune ha già detto di sì, per quanto di competenza, alle compensazioni (550.000 euro).