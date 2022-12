Voleva delle sigarette senza pagare: aggredito il tabaccaio

Asti – Prima è andato in tabaccheria per comprare un pacchetto di sigarette che però non voleva pagare. Al rifiuto del tabaccaio di consegnargliele ha reagito aggredendo il commerciante che si è divincolato. Quindi in bicicletta l’aggressore è fuggito per entrare in un bar dove ha preso per il collo una barista. Protagonista di questa folle esibizione è un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine come soggetto violento e in cura psichiatrica. È stato poi fermato in Piazza Libertà dalla polizia locale ma è nata una colluttazione durante la quale un agente ha riportato contusioni ed escoriazioni ed è stato medicato sul posto. Intervenuti anche i Carabinieri e il 118, i cui sanitari hanno provveduto a sedare e trasportare in ospedale l’uomo, molto agitato. L’aggressore è da tempo affidato dal Tribunale a una comunità per soggetti fragili dalla quale è però fuggito più volte.