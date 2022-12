Altri due casi di peste suina tra Basso Piemonte e Liguria

Novi Ligure – In tutto i casi di peste suina accertati salgono a 135 in Piemonte, nello specifico nella zona tra novese e acquese. Ieri sono state riscontrate positività in più rispetto al precedente aggiornamento, una nella zona piemontese del Sassello e l’altra a Rossiglione. Salgono così a 42 i Comuni con almeno un caso di positività accertata e a 3 le province colpite dall’emergenza (Alessandria, Savona e Genova). I dati sono forniti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.