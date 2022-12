Esplode l’impianto di riscaldamento a gas e crolla una villetta: quattro feriti

Quarto d’Asti – C’erano anche un cagnolino e due gatti ieri sera nella villetta saltata in aria per una fuga di gas. Sono sani e salvi mentre quattro persone sono rimaste ferite nell’esplosione che si è verificata dopo le 21:00. Le loro condizioni sono considerate gravi. Sono tutti in ospedale ad Asti. Si tratta di Giovanni Borgo di 65 anni che i Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie, del figlio Alessandro di 42 anni rimasto ustionato e dell’idraulico Fabrizio Barzasi che si trovava nella villetta per delle verifiche sull’impianto di riscaldamento. In casa era presente anche la madre di Alessandro che ha riportato ustioni e alcune ferite. Era da alcuni giorni che nella villetta si avvertiva odore di gas. È quanto è emerso dai primi accertamenti. Nel pomeriggio di ieri alcuni tecnici avevano fatto un sopralluogo. In serata era arrivato l’idraulico per controllare eventuali perdite: lo scoppio è avvenuto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri del Norm di Asti e lo Spresal di Asti. Erano una trentina i Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte fino all’alba: le squadre Usar di Asti hanno ricevuto rinforzi dai comandi di Torino, Alessandria e Cuneo.