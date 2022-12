Iniziamo a smontare anche le balle sull’Iran inventate dai soliti globocrati affamatori occidentali (video)

Vogliono piegare le culture del mondo, che sono varie e tutte belle nella loro originalità, a quella occidentale, in quanto maggiormente controllabile e malleabile da parte delle lobbies politico-finanziarie occidentali. Le donne iraniane non hanno nessun limite e sono davanti agli uomini in politica, nelle università, nelle aziende. Devono solo portare il velo. Noi abbiamo gli uomini che si truccano, si danno lo smalto alle unghie e si baciano fra di loro sul palco durante i concerti o negli stadi dopo una prestazione agonistica. Noi di Alessandria Oggi preferiamo il contegno, la dignità e l’orgoglio di rispettare una tradizione che è cultura. Anche la nostra possibilmente, quella greco romana. Ma per noi è tardi. Per l’Iran forse no. Auguri amici persiani. Di cuore.