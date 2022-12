Calcio Serie D: Gomex per l’Asti chiude la pratica col Casale

Asti (Asti 2 – Casale 0) – Il Casale dei ragazzini (8 del 2005, 2 del 2002 e 1 del 2004), pur mettendo in campo un grande agonismo, non è riuscito a prevalere sul più esperto Asti. Il 2-0 è tutto nel primo tempo grazie alla doppietta di Gomez (al 38’ e al 45’). La ripresa vede ancora prevalere i padroni di casa: due pali e altri due gol annullati per fuorigioco tra le proteste del pubblico e dei calciatori astigiani.

A.S.D. Asti: Cabella, Ottone (67’ Fioccardi), Soumahoro (11’ Toma), Picone, Kerroumi, Gomez, Sow, Scala (76’ Pinto), Venneri (75’ Insolito), Vergnano, La Marca (67’ Licco). A disposizione: Brustolin, Legal, Toma, Tomella, Licco, Insolito, Fioccardi, Pinto, Plado. Mister: Riccardo Boschetto

Casale: Dosio (87’ Hoxha), Zoboli, Lanza, Barbagiovanni, Malpassuto (82’ Boccalatte), Cipollone, Sanna (69’ Boscolo), Defrancisci, Miceli (76’ Parisi), Perdicaro, Kemayou. A disposizione: Hoxha, Boccalatte, Sandrone, Boscolo, Parisi.

Arbitro: Gianluca Guitaldi (Rimini).

Guardalinee: Matteo Sintoni (Faenza), Mariano Pascale (Bologna)

Gol: 38’ e 45’ Gomez. Gol annullato a Ottone (A) per fuorigioco al 36’; gol annullato a Insolito (A) per fuorigioco all’85’.

Ammoniti: 35’ Barbagiovanni (C), 77’ Pinto (A).

Recuperi: 1+3.