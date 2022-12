Calcio Serie D: L’incredibile rimonta dei Leoncelli che da 0-4 passano a 5-4

Tortona (Derthona 5 – Fossano 4) – Miracolo a Tortona (qualche volta la Curia serve) che ha visto il Derthona sotto di quattro gol col Fossano rimontare e vincere per 5 a 4. IL turno prenatalizio di ieri rappresentava una chance per i padroni di casa del Derthona per consolidare la posizione in classifica e per il Fossano di uscire dai bassifondi. La sfida del Girone A vedeva gli ospiti sul 4-0 al 60′: è finita 5-4 per il Derthona padrone di casa dopo un’ora di gioco da dimenticare. Ma si sveglia di colpo a mezzora dal termine e mette il turbo: una doppietta di Ciko, poi il sigillo di D’Arrigo per il 3-4 a un quarto d’ora dalla fine. A completare la rimonta pensano Villa e Romairone all’undicesimo gol in campionato, vicecapocannoniere del Girone A.

Derthona Fbc 1908: G. Fiory, A. Agazzi, G. Zucchini, M. Saccà, S. Ciko, D. Villa, Z. Manasiev, L. Tambussi, A. Romairone, G. Fomov, E. Giannone. In panchina: M. Calzetta, G. Trevisiol, G. D’Arrigo, A. Daffonchio, N. Matera, M. Linussi, C. Marinelli, A. D’Orazio, S. Usai. All: Chezzi Marcello

Fossano Calcio: E. Chiavassa, P. Cannistrà, S. Scotto, G. Galvagno, E. Fogliarino, G. Premoli, M. Foschi, O. Malltezi, M. Viglietta, D. Simonetta, C. Alvitrez. In panchina: M. Ricatto, F. Costantino, S. Medda, V. Alfiero, S. De Souza, F. Mazzafera, N. Delmastro, F. Quaranta, V. Marin. All: Viassi Fabrizio

Foto tratta dalla pagina facebook del Derthona