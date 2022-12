Disastro autostrade: camion in fiamme in A26, autostrada aperta a corsie ridotte fino a sera

Ovada – Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti tra i caselli autostradali di Genova e Masone, in direzione nord, con una squadra e due autobotti di riserva d’acqua, per avere ragione delle fiamme divampate in un Tir andato praticamente distrutto. Sul posto anche due pattuglie Polstrada che hanno messo in sicurezza l’area dirottando il traffico veicolare in una corsia. Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla A26, in direzione nord fra Genova Pra e Masone per l’incendio di un camion. Illeso il camionista che poco prima della Galleria Turchino s’è accorto che il rimorchio frigo stava bruciando e ha accostato riuscendo a staccare il trattore e mettersi in salvo. L’autostrada è stata riaperta completamente al traffico in tarda serata.