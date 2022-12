Due marocchini tentano nottetempo due furti in due farmacie ma sono arrestati in flagrante dai Carabinieri

Voghera – È andata male a due ladri che stanotte hanno tentato due colpi in due farmacie ma sono stati arrestati in flagrante dai Carabinieri. Si tratta di due marocchini rispettivamente di 31 e 19 anni che devono rispondere di furto aggravato in concorso. Verso le due di notte gli uomini della Benemerita, allertati dagli allarmi, li hanno sorpresi e fermati in via del Lavoro 11, mentre cercavano di svaligiare la farmacia dell’ASM, Il palo è stato subito preso mentre il complice è stato sorpreso all’interno della farmacia dove era entrato dopo aver divelto la serranda. Lo hanno trovato in possesso di 350 euro provento del furto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, s’è scoperto che i due arrestati avevano poco prima tentato un analogo furto nella farmacia Rosselli di Via Fratelli Rosselli 45.

Sono finiti in camera di sicurezza in attesa di essere processati con rito direttissimo.