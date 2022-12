Due quindicenni di Asti rubano un’auto ad Alba ma sono fermati a Bra

Bra – Hanno rubato un’auto ad Alba e se ne sono andati a fare un giretto fino a Bra dove gli agenti della Polizia Locale, allertati dai colleghi di Alba, li hanno fermati, hanno reso l’auto al legittimo proprietario e, dato che i due ladri hanno solo 15 anni, hanno convocato in caserma i rispettivi genitori. I due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte per il reato di concorso in ricettazione. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri quando i due Giamburrasca sono stati intercettati a bordo di una Hyundai in via Vittorio Veneto dai Vigili Urbani di pattuglia dopo un breve inseguimento. Il conducente dell’auto è stato multato per aver condotto un veicolo senza la patente di guida.

Foto tratta da Cuneo24.it