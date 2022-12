Msc compra la Logistica di Bollorè e Slala ringrazia

Genova – Il gruppo Msc attraverso la sua controllata Sas Shipping Agencies Services ha comprato la Bolloré Africa Logistics (21.000 lavoratori) a conferma di un impegno a lungo termine della compagnia di navigazione italo-svizzera con investimenti nella logistica e in nuove infrastrutture. In una nota la famiglia Aponte spiega che Bolloré Africa Logistics sarà gestita “come entità autonoma col suo portafoglio di partner diversificati, sotto un nuovo marchio che sarà presentato nel 2023”. Philippe Labonne (foto a destra) rimarrà alla guida dell’azienda come Presidente di Bolloré Africa Logistics.

La logistica si muove con decisione e la Fondazione Slala tramite il suo presidente Cesare Rossini fa sapere: “Finalmente la macchina logistica retro portuale genovese – ci ha detto Rossini al telefono – fa i primi passi verso una logistica integrata che sarà basata ad Alessandria. Questa è la dimostrazione di due aspetti fondamentali: che Slala ha lavorato tanto e bene, e che si sta vincendo la scommessa su un sistema di trasporti di merce e prodotti da un luogo all’altro entro i tempi previsti, nel modo più efficiente possibile e al minor costo possibile, il tutto per nuovi posti di lavoro e uno sviluppo del Nord Ovest senza precedenti”.