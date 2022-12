Vercelli – Sono più di duemila gli articoli sequestrati ieri dalla Guardia di Finanza in un negozio della provincia. Si tratta prevalentemente di addobbi natalizi e bigiotteria recanti etichettature non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’eventuale accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.