Cassine – Domani sera tornerà il presepe vivente dopo due anni di pausa per la pandemia. Sarà allestito in Piazza Vittorio Veneto mentre per le vie del paese compariranno alcuni richiami scenografici a ricordare gli antichi mestieri di una volta oltre ad alcuni figuranti in costume. La tradizionale processione partirà alle 21:30 da Piazza Italia quindi la Messa celebrata nella Chiesa di San Francesco alle 23:00.