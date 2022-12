I Grigi vincono al Mocca: una boccata d’ossigeno

Alessandria (Alessandria 2 – Imolese 0) – Regalo di Natale per i tifosi da parte dell’Alessandria che vince nettamente contro l’Imolese al Mocca. La gara si decide nel primo tempo grazie alle reti al 20? e al 28? di Galeandro. Al 19? Sylla è atterrato in area da Rossi. Rigore trasformato da Galeandro che porta in vantaggio i Grigi. Otto minuti dopo l’Alessandria bis di Galeandro che di testa gira in rete una punizione di Sini.

Alessandria – Imolese 2-0

Alessandria: Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Ghiozzi (73′ Gazoul), Speranza, Nichetti, Pellegrini (84′ Filip); Galeandro, Sylla (60′ Martignago). In panchina: Marietta, Dyzeni, Podda, Costanza, Mionic, Rizzo, Lombardi, Bellucci, Nepi. Allenatore: Fabio Rebuffi.

Imolese: Rossi; Scremin (58′ Zanon), Milani, Zagnoni (46′ Fort), De Vito; Faggi (73′ Rocchi), Bensaja, Zanini, Eguelfi (39′ Fonseca); De Feo (46′ Agyemang), Stijepovic. In panchina: Adorni, Manfredonia, Castellano, Macario, Selleri, Annan, Attys. All.: Giuseppe Anastasi.

Gol: Galeandro (20′ rig.), 28′

Arbitro: Cerbasi di Arezzo