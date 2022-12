Pallacanestro A2 – Novipiù Monferrato Basket: finale a sorpresa

Latina (Benacquista 93 – Casale 86) Monferrato Basket – Ufficio Stampa – Finale rocambolesco al PalaBianchini. La Novipiù Monferrato Basket vede svanire la possibilità di tornare a casa con una vittoria facendosi riprendere dai padroni di casa. Finisce 93-86 per la Benacquista Latina brava a sferrare i colpi decisivi nelle battute conclusive. Rossoblu che erano stati bravi a rimontare lo svantaggio iniziale trovando il sorpasso nella terza frazione. Poi i falli condizionano gli ultimi possessi. La Novipiù perde Leggio, Formenti e Redivo e Latina fa sua la contesa. Miglior realizzatore di serata Redivo con 24 punti ma anche la prestazione di Leggio è sopra le righe: 23 punti con un 5/5 dalla linea dei tre punti che avrebbe meritato tutt’altra conclusione.

Primo canestro di giornata è di Fall. Ghirlanda ha preso il vizio. Tripla in apertura. Ellis ha la mano precisa ma Latina firma subito un primo parziale interessante. Rodriguez e Fall: 11-5 che costringe Valentini al timeout. Carver dopo qualche errore da sotto trova il canestro. Redivo in risposta a Rodriguez. Leggio dalla linea dei tre punti per la prima volta in serata. Alipiev e Moretti mettono il turbo. Latina è in scia e chiude il primo quarto sul 26-16. Gioco da tre punti di Alipiev prontamente rovinato da Leggio che ha tanto spazio e lo sfrutta. Ellis risponde a Moretti, poi Carver, Leggio aiutato dalla tabella. Svantaggio che si porta sotto la doppia cifra. Parrillo rovina i piani ma Leggio questa sera ha il mantello. 5 punti in rapida successione. Ghirlanda e Carver rosicchiano qualcosa dalla lunetta. 42-37. Lewis ancora una volta canestro e fallo. Redivo prima in contropiede poi con una tripla da casa. Si va negli spogliatoi 47-42.

Fall non sembra poter proseguire il match per un problema fisico. Alipiev fa 2/2 dalla lunetta. Martinoni, recuperato in extremis dopo l’attacco influenzale degli ultimi giorni gioca con i denti. Lewis va in doppia cifra. Cicchetti per il 53-44. Ghirlanda accorcia, Formenti si sblocca segnando i primi punti di giornata. Redivo sforna un cioccolatino per Carver, 53-50, ma si fa fischiare un tecnico per le animate proteste. Alipiev è costretto agli straordinari, step back da tre dell’argentino per il pari. Prima Formenti e poi Luca Valentini trovano il vantaggio dalla distanza. Si chiude terzo quarto sul 62-63. Viglianisi, che ad inizio stagione da free agent ha fatto qualche allenamento con la Novipiù, riporta i suoi a condurre. Redivo da posizione impossibile per il controsorpasso. Durante ai liberi, ancora Leggio che ha già quattro falli. Due giocate importantissime. 68-71. Viglianisi regala un pallone a Redivo che ha un’autostrada per il più facile dei contropiedi. Monferrato Basket sembra in controllo del match. Leggio da fuori è una sentenza. 68-73. Carver lotta come al solito su tutti i rimbalzi, Parrillo risponde. Altra tripla di Redivo. +6. Poi la giocata che forse decide l’incontro. Cicchetti segna, libero aggiuntivo e Leggio out per quinto fallo. A 3’ dalla sirena la Novipiù ha due possessi di vantaggio. La manovra rossoblu si sfilaccia, qualche fischio arbitrale lascia più di un dubbio con Latina che resta in partita. Lewis e Rodriguez trovano il sorpasso. 85-81. Redivo sull’ennesimo fallo non fischiato prende il secondo tecnico di giornata e viene espulso. Anche Formenti è costretto a ricorrere al quinto fallo. Latina si ritrova in mano la partita e affonda il colpo. Cicchetti da sotto 89-84, Ellis fa 2/3 ai liberi. Finisce 93-86 per Latina che dopo il ko con Stella Azzurra ritorna al successo nell’ultimo match di questo 2022.

Benacquista Assicurazioni Latina – Novipiù Monferrato Basket 93-86 (26-16, 21-26, 15-21, 31-23)

Benacquista Assicurazioni Latina: Mike Lewis 21 (6/10, 1/1), Alexander Cicchetti 20 (6/9, 1/2), Yancarlos Rodriguez 14 (3/6, 1/3), Ivan Alipiev 10 (1/3, 1/4), Giordano Durante 8 (1/1, 1/2), Abdel Fall 6 (3/3, 0/0), Salvatore Parrillo 6 (0/2, 2/3), Kenneth Viglianisi 4 (1/2, 0/0), Samuele Moretti 4 (2/6, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 24 (3/8, 6/15), Gianmarco Leggio 23 (3/4, 5/5), Aaron Carver 12 (5/11, 0/1), Quinn Ellis 8 (1/3, 0/1), Matteo Ghirlanda 7 (0/1, 1/2), Matteo Formenti 5 (1/2, 1/1), Niccolò Martinoni 4 (2/5, 0/0), Luca Valentini 3 (0/2, 1/1), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl Markus Poom 0 (0/0, 0/0), Nicolò Castellino 0 (0/0, 0/0).