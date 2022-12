Buon Natale a tutti con la musica del direttore

Ora ve le suoniamo e ve le cantiamo. Auguriamo Buon Natale in musica con un brano composto dal nostro direttore insieme a Pinuccio Molinero che ha scritto il testo. Questa musica ha più di 40 anni ma è sempre attuale: è dedicata ai ragazzi che oggi soffrono ma non devono perdere la speranza. Forza, non fermatevi.

I Siamo erano così composti:

Tastiere: Andrea Guenna – Pinuccio Molinero – Giorgio Rampa

Chitarra: Gino Amarotti – Manuel Bottino – Giancarlo Cazzulo

Basso: Vittorio Pernigotti

Batteria: Mario Guaraglia

Musica e parole di Andrea Guenna e Pinuccio Molinero

Torneremo presto anche se siamo vecchi.

Macchisenefrega!