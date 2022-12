Alessandria – È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Piazza Matteotti all’incrocio con Via Montello. A scontrarsi sono state una Golf e una Polo, coinvolta anche un’auto parcheggiata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118. All’ospedale è finita una giovane donna al volante di una delle due auto incidentate. Fortunatamente le sue condizioni non sono serie.