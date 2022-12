Disastro Inps: reddito di cittadinanza revocato a un invalido italiano di Alessandria

Alessandria – Nonostante sia in attesa di un trapianto quindi è invalido, è rimasto senza reddito di cittadinanza che l’Inps di Alessandria gli ha revocato senza preavviso e senza indicare la motivazione. Siamo alle solite, con l’Istituto di Previdenza che fa attendere tre anni chi ha diritto alla pensione e non la prende subito, regala il reddito di cittadinanza agli extracomunitari ma lo toglie a un invalido italiano di 56 anni. Si tratta di Giuseppe Bruno, un ex muratore residente al quartiere Cristo, con un’invalidità del 90%, in attesa di un trapianto. Gli era stata riconosciuta una pensione di invalidità di circa 300 euro al mese, poi nel 2019 aveva ottenuto il reddito di cittadinanza di 700 euro mensili. Ma in questi giorni il sussidio gli è stato tolto. Dall’Inps fanno sapere che la revoca è dovuta a un documento mancante, ovvero il certificato penale degli ultimi dieci anni. Ma quel documento lo aveva regolarmente presentato altrimenti non gli avrebbero riconosciuto il reddito di cittadinanza. Siamo all’ennesimo mistero amministrativo dell’Inps.