Fido dà l’allarme abbaiando più forte che può, i vicini chiamano i pompieri che sventano un incendio e salvano Fido e il suo padrone

Casale Monferrato – Ieri sera dopo le dieci poteva divampare un incendio in un condominio per quel pentolino lasciato a lungo sul fuoco dal padrone di casa che è stato colto da malore ed è svenuto. Il suo cane ha capito che poteva succedere qualcosa di brutto e ha iniziato ad abbaiare più forte che poteva. I vicini di casa sono usciti e oltre all’abbaiare disperato del cane hanno sentito anche odore di bruciato per cui hanno chiamato i pompieri che sono intervenuti in pochi minuti. Giunti sul posto hanno sfondato la porta e hanno visto l’uomo riverso a terra privo di sensi, mentre un pentolino lasciato a lungo sul fuoco stava bruciando. L’intervento è stato provvidenziale poiché è stato sventato un incendio ed è stato ricoverato l’uomo all’ospedale. Ora sta bene. Grazie Fido.