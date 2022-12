Il Tour de France fa tappa in Piemonte ma ignora Novi Ligure, la Città dei Campionissimi: è una vergogna

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ancora una volta Novi Ligure manca un importante appuntamento. Infatti il Tour de France farà tappa in Piemonte ma fermerà a Tortona e a Torino. Perché Tortona? Perché è stata gabellata come la città di Fausto Coppi. Ma Coppi è nato a Castellanìa che è equidistante da Novi e da Tortona, poi ha trovato lavoro a Novi Ligure dove ha vissuto tutta la vita con la sua famiglia. Anche i parenti stretti di Coppi come quelli della famiglia Sterpi sono scesi a Novi e non a Tortona. Nel 2024 la Grande Boucle scatterà per la prima volta dall’Italia e il Piemonte sarà il grande protagonista di un evento mondiale. Segno che l’accordo di Parigi, siglato nel maggio 2021 su un tovagliolo della colazione fra il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il direttore generale del Tour de France Christian Prudhomme, ha dato i suoi frutti. Piemonte sì, ma non la Città dei Campionissimi che è solo Novi Ligure con Costante Girardengo e Fausto Coppi, novesi a tutti gli effetti. Dopo la prima tappa da Firenze a Rimini in omaggio a Gino Bartali, e la seconda che collegherà Cesenatico a Bologna ricordando Marco Pantani, la terza frazione di martedì 1° luglio prenderà il via da Piacenza e arriverà a Torino per celebrare il Campionissimo Fausto Coppi. Poi, mercoledì 2 luglio, il Tour partirà da Pinerolo e tornerà in Francia. Per la precisione la terza tappa sarà lunga 229 chilometri: si parte da Piacenza, si fanno 40 chilometri in Lombardia, poi si entra in Piemonte da Tortona, con un Gran premio della montagna sulla salita del Castello denominata Côte de Tortone – Fausto Coppi. Poi Alessandria, Nizza Monferrato, le Langhe, un altro Gpm sulla salita che da Neive porta a Barbaresco; e ancora Alba e il Roero fino all’ultima salita di Sommariva Perno. Ma Novi niente, non se la fila nessuno. Ancora una volta i novesi si sono dimenticati della loro storia e non hanno alzato la voce per pretendere che la tappa fermi nella Città dei Campionissimi.

Nella foto: Fausto Coppi nel suo garage in Viale Rimembranza a Novi Ligure.