La manovra del Governo in pillole

Roma (Ansa) – Misure contro il caro energia in primis, ma anche cuneo fiscale, pensioni, giustizia e autonomia oltre a dieci diverse modalità di regolarizzazione nella cosiddetta tregua fiscale. Arriva all’ultimo miglio la legge di bilancio approvata dalla Camera per poi passare al Senato il 27 dicembre per l’approvazione definitiva.

Ecco le principali misure