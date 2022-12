Quattro africani sistemati in una casa senza riscaldamento, senza servizi e senza finestre: salvati dal sindaco e dal prefetto

Bergamasco – Due coppie di giovani africani provenienti dalla Guinea e dalla Costa d’Avorio sono stati prelevati dai Carabinieri da un alloggio freddo e senza infissi, infreddoliti e doloranti, e trasferiti in una casa calda e con tutti i servizi in Alessandria. Erano stati messi lì da una cooperativa. Non avevano neppure da mangiare per cui hanno chiesto aiuto a un vicino che ha dato l’allarme. Il primo passo è stato chiamare la cooperativa che li aveva in gestione. Hanno portato degli accappatoi, alcuni maglioni e un boiler che però non hanno potuto installare perché l’impianto del gas era piombato, e delle stufette. Così il sindaco Giulio Veggi (nella foto) s’è rivolto alla Prefettura per chiedere supporto. Ora stanno bene, sono al caldo e mangiano.