Morto un uomo di 56 anni in un tragico incidente stradale

Montebello (PV) – È di un morto e otto feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri prima dell’alba sulla tangenziale che unisce Voghera a Casteggio, lungo il rettilineo fra Montebello e Casteggio nei pressi dell’autovelox. La vittima è Giuseppe Marchetti di Pinarolo Po che era alla guida di una Kia rossa. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 3 auto e 8 persone in tutto, fra cui 4 giovani tra i 19 e i 24 anni. Sul posto sono intervenute 2 automediche del 118 e quattro ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco di Voghera e ai Carabinieri di Voghera per i rilievi del caso. I feriti, tutti in codice giallo, sono stati ricoverati al San Matteo di Pavia e all’ospedale di Voghera.