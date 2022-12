Uomo di 76 anni muore al volante dell’auto che si ribalta

Bistagno – Ancora morti sulle nostre strade in questo Natale 2022. Un uomo di 76 anni è stato trovato cadavere stamane nel Comune di Bistagno, mentre era al volante della sua auto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul luogo insieme a una squadra del 118, la sua auto si è ribaltata senza coinvolgere nessun altro veicolo.

Aggiornamento delle 14:30

Lo cercavano da più di una settimana ma lui era morto finendo in un fosso con l’auto. Questa la triste fine dell’uomo di 76 anni ritrovato oggi verso le 12:30 grazie alla segnalazione di un passante che l’ha notato dentro un’auto ribaltata nel fosso. Le ricerche erano iniziate venerdì 16 dicembre dalla zona di Montestregone, nell’acquese, ma solo oggi si sono concluse nel modo peggiore in quanto il cadavere del poveretto era in avanzato stato di decomposizione all’interno della sua auto con la quale si era allontanato. Lo stesso giorno ha avuto un incidente nel Comune di Bistagno, in regione Malivoli, in una zona isolata, distante rispetto al punto in cui erano iniziate le ricerche.

La vittima è Pietro Monticelli (nella foto), residente a Ponti. La vettura, una Fiat Punto grigia, è uscita di strada tra le frazioni di Malivoli e Roncogennaro, s’è ribaltata ed è finita nella scarpata in una zona impervia. La scomparsa di Monticelli era stata denunciata dal fratello. Le ricerche di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile erano state sospese per presunto allontanamento volontario. Di lui si era occupato il programma Tv “Chi lìha visto?”.