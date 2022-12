Data alle fiamme l’auto del fratello di Marouan Naimi il giovane marocchino al volante del Suv Peugeot nello schianto di Cantalupo

Alessandria – Si tinge di giallo la tragedia della notte di domenica 11 dicembre quando al volante di un Suv Peugeot 807 era il marocchino Marouan Naimi di 22 anni (nella foto) nel tragico incidente che ha causato la morte di Denise Maspi, Lorenzo Pantuosco, Lorenzo Vancheri e Vincenzo Parisi, tutti ragazzi tra i 15 e i 23 anni di Alessandria. Stanotte, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti di Polizia che stanno conducendo le indagini, l’auto di proprietà del fratello di Marouan Naimi è stata data alle fiamme. In merito sta indagando la Questura mentre la zona intorno all’abitazione dove abita la famiglia di Marouan Naimi è sotto il costante presidio delle forze dell’ordine.

Secondo le prime indiscrezioni è trapelato che ieri, il giorno di Natale, ignoti hanno suonato il campanello dell’abitazione dove vive la famiglia Naimi, minacciando di morte i familiari.