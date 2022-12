Grigi: una vittoria per la vittoria e un panettone per Rebuffi

Da tempo qualcuno vede sempre un’altra partita. Oppure la piattaforma che trasmette le partite dei Grigi forse si diverte a giocare brutti scherzi. Come in un improbabile Truman Show è facile che propini dirette dell’Alessandria costruite da mattacchioni in uno studio televisivo, con immagini diverse rispetto al match giocato, interpretato, visto, commentato e criticato dagli altri. Ed è successo anche per Alessandria-Imolese. Mi sono accorto infatti che tutti (o quasi) hanno visto un’altra partita rispetto a quella che è stata giocata.

Ma, torniamo a noi.

Prima considerazione: è bastato mettere in squadra un portiere e un centravanti e abbiamo vinto la partita. Invero Rebuffi ha potuto schierare i due dal primo minuto mentre in passato problemi sanitari glielo hanno impedito. Ricordo però partite nelle quali la nostra gigantesca punta di colore è stata impiegata in fase d’appoggio o, addirittura, da tornante. E che dire dell’impiego “obbligato” da titolare di Marietta? Se valuto le cose in modo oggettivo giudicando la qualità della nostra prestazione collettiva non devo dimenticare che, prima del rigore trasformato da Galeandro, l’Imolese ha avuto un’occasione d’oro frutto di un’azione d’attacco manovrata e un’altra sul calcio d’angolo susseguente: in entrambe il nostro nuovo vecchio portiere ha compiuto due autentici miracoli. L’azione che ha portato al rigore fischiato per un fallo sull’ inarrestabile Sylla invece è stata “preparata” da un rinvio ad minchiam della nostra difesa (non un lancio, si badi bene) lungo una cinquantina di metri di facilissima lettura per la difesa ospite, ben addomesticato dal Nostro in mezzo a due avversari che poi è stato abbattuto dal portiere ospite. ll rigorino è arrivato, certo, ma se si esclude la bravura del singolo, si può dire che sia stato frutto di un’azione manovrata?

Discorso simile per il gol del 2-0. Stavolta c’è stata una punizione laterale battuta da Sini e un’intuizione individuale con annessa zuccata di Galeandro sul primo palo (e non mi si racconti che s’è trattato d’uno schema preparato in allenamento).

Da quel momento fino al riposo gli emiliani hanno perso per infortunio tre giocatori fondamentali: anche questo merito del nostro gioco organizzato e brillante? No, visto che, per i restanti 70’ di gioco l’Alessandria, pur titolare del doppio vantaggio, non è riuscita a imbastire uno straccio d’azione di contropiede, nonostante gli ospiti si fossero siano spesso scoperti alla ricerca d’un insperato pareggio. Il nostro portiere – già che c’era – ha compiuto altri due miracoli e i suoi miracoli sono saliti a 4.

Alla fine in sala stampa erano tutti contenti.

La domanda sorge spontanea: a parte per i tre punti in carniere, per il resto perché erano tutti così contenti?

Infatti abbiamo offerto la solita stentata prestazione.

E Rebuffi di cosa ha parlato alla fine in sede di commento?

Di calcio giocato e della partita, direte voi? Figuriamoci. Il mister s’è limitato a triturarci le palle con considerazioni che col gioco organizzato e col campo non c’entrano un fico secco (tanto per restare in ambito natal-gastronomico).

Ha citato il suo panettone, la visita lampo di Di Masi del giovedì, una ritrovata misteriosa “voglia di vincere” del gruppo che si accende a intermittenza, “un’assunzione di responsabilità” dei ragazzi (ma di che minchia parla?).

Ho sentito esporre solo concetti vuoti e deliranti, luoghi comuni (mancavano “gli occhi da tigre” e poi l’armamentario delle frasi fatte era completo). Neppure il più navigato degli addetti stampa sarebbe riuscito in un simile slalom dialettico senza ammettere che questa squadra non migliora, non gioca al calcio.

È ovvio che Rebuffi gioisca: non dovesse diventare allenatore potrebbe sempre fare l’addetto stampa parlando come ha fatto in merito all’improvvisata visita presidenziale (della serie: l’occhio del padrone ingrassa il cavallo).

Vista la situazione, qui ci vorrebbero almeno tre giocatori veri a gennaio per tentare di salvare la ghirba ma non sappiamo se il Presidente darà mandato al DS per la bisogna. Il suo avvocato ha dichiarato che ci sarebbero nuovi possibili acquirenti che si accalcherebbero alla porta del suo ufficio. Ancora? Di potenziali compratori, secondo me, non ce ne sono, e se ci sono, come abbiamo già visto, sfruculiamoci preventivamente gli zebedei.

Nel caso poi si decida di ingaggiare rinforzi, un dirigente (il vocabolo è il participio presente del verbo dirigere, tradotto: colui che dirige) può immaginare di dare nuovi giocatori a un mister che in otto mesi ha dimostrato di non essere in grado di risolvere i problemi, pur essendo bravo a parlare d’altro?

In conferenza stampa venerdì scorso lo stesso Rebuffi ha confessato: “Per me pensare di poter riprendere il lavoro a gennaio su questa panchina è un sogno che si avvera”.

Fare l’allenatore in C sicuramente per lui è grasso che cola, ma per la Società continuare a puntare su professionisti inadeguati potrebbe diventare sangue che cola. Fino alla morte.