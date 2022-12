Va a fuoco un alloggio a Rocchetta Tanaro

Rocchetta Tanaro – Ci sono volute più di due ore ai Vigili del Fuoco del comando astigiano per avere ragione delle fiamme dell’incendio divampato verso mezzogiorno della vigilia di Natale in un appartamento d’una palazzina nel centro del paese. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto, mentre la donna che abitava nell’alloggio, a parte qualche escoriazione, è stata tratta in salvo da alcuni vicini prima che le fiamme rendessero impossibile l’accesso ai locali. Pesanti i danni all’immobile che è stato dichiarato inagibile.