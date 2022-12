La peste suina avanza tra Piemonte e Liguria

Novi Ligure (Franco Traverso) – Nonostante tutti gli interventi di protezione civile, assessorati alle salute di Piemonte e Liguria non danno grandi risultati. Un consiglio: sterilizzate i cinghiali. Non è difficile. Fatelo!

La mappa della “zona di protezione II” dalla peste suina elaborata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 dicembre 2022. I positivi sono in totale 217, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 139 per positività in Piemonte, 78 per positività in Liguria. I nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte a Rocca Grimalda nella provincia di Alessandria ed in Liguria a Crocefieschi nella provincia di Genova. Siamo all’ottavo caso di positività nel Comune di Rocca Grimalda e, al primo e secondo nel Comune di Crocefieschi da quanto è iniziata l’emergenza.

Salgono a 44 i Comuni con almeno un caso di positività accertata.

Gli è che il problema non sono i cinghiali, ma i politici che sono in gran parte un branco di fannulloni, incapaci e ignoranti… superpagati.