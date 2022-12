La provincia di Alessandria è prima in Piemonte per il bullismo a scuola: la Regione interviene con fondi per il Sobrero di Casale Monferrato e il Ciampini-Boccardo di Novi Ligure

Alessandria – È quella di Alessandria la provincia piemontese dove il bullismo scolastico è diventato una vera e propria piaga sociale. Se a livello nazionale, secondo i dati del Ministero, si viene a sapere che circa il 25% dei ragazzi ha subìto episodi di bullismo con una diminuzione addirittura di attesa di vita, depressione e abbandono scolastico, nella nostra provincia il dato raddoppia.

“Davanti a questo – dichiara l’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino – non possiamo rimanere inerti e il ruolo della scuola, come quello degli insegnanti, è determinante”.

Parole forti che fanno da incipit all’annuncio dell’esito del bando dedicato al contrasto dei fenomeni in questione e promosso proprio dall’assessorato di Chiorino. Le scuole riceveranno un contributo regionale fino a 6.000 euro, per realizzare, entro l’anno scolastico in corso, percorsi didattico-educativi rivolti agli studenti. Alle scuole è data, inoltre, la possibilità di utilizzare parte delle risorse per servizi di supporto psicologico. Il Sobrero di Casale riceverà 2.464 euro e il Ciampini-Boccardo di Novi Ligure 5.580 euro.