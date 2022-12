Nel solito eterno cantiere autostradale per poco non ci scappa il morto: la solita insopportabile vergogna italiana

Azeglio (VC) – È di due feriti gravi il bilancio d’un incidente causato dal solito cantiere autostradale, uno dei tanti che rendono un calvario per gli automobilisti il percorrere le nostre scalcinate autostrade. Oggi, poco prima di mezzogiorno, un automobilista, per cause in corso di accertamento, ha centrato in pieno un furgone d’un cantiere sull’autostrada A5 in direzione Ivrea, a una cinquantina di chilometri da Casale Monferrato. Purtroppo due operai sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati all’ospedale Cto di Torino in codice rosso. In azione sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Livorno Ferraris, Santhià e Ivrea. Uno dei due operai è rimasto addirittura incastrato tra il guardrail e il furgone. Sul posto anche una squadra del 118 medicalizzata di Santhià e un’ambulanza di Cigliano, la Polizia Stradale, e il personale della viabilità.