Tortona – La giunta comunale ha deciso lo stop a bici e monopattini nell’area pedonale di via Emilia – in pieno centro storico – in ottemperanza alla proposta della commissione sicurezza. La decisione deriva anche dal fatto che monopattini e bici spesso percorrono contromano sia i marciapiedi che i portici per cui è sentita la necessità di tutelare l’incolumità dei pedoni oltre che di garantire il normale accesso agli esercizi pubblici.