Valenza – Vigilia di Natale d’oro – e non poteva essere altrimenti nella Città dell’Oro – per il vincitore al Super Enalotto di 21.026,96 euro nella tabaccheria di Piazzetta Verdi. Il Jackpot, intanto, sale a 335,37 milioni di euro, record nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.