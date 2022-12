Aperte le iscrizioni all’albo regionale dei dog sitter

Torino – La Regione Piemonte con la legge regionale voluta dall’assessore al Benessere animale Chiara Caucino e dal consigliere Paolo Ruzzola ha istituito l’elenco dei “dog sitter” cui ci si può iscrivere fino al 28 febbraio 2023. Per dog sitter si intende una persona fisica o giuridica (azienda) che si prende cura di un cane o di un gatto in assenza dei padroni. Possono presentare domanda le imprese e le ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di dog sitter e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. L’elenco avrà per ora una funzione esclusivamente ricognitiva, ma farne parte comporta un vantaggio competitivo non indifferente in quanto rappresenta una garanzia per i propri clienti e anche per se stessi.