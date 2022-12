Chiuso l’accordo tra la Camera di Commercio di Alessandria e Asti e quella Cinese in Italia

Milano – Al termine del Forum “Le Relazioni Sino-italiane e la Cooperazione Economica e Commerciale nella Nuova Situazione”, presenti importanti autorità tra cui la Presidente della CCCIT, Yan Lan, il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Liu Kan e molti imprenditori italiani e cinesi, è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, rappresentata dal vicepresidente Erminio Renato Goria, e quella Cinese in Italia per rafforzare questo rapporto di collaborazione. L’accordo intende promuovere le relazioni volte ad attivare iniziative che facilitino gli scambi economici, commerciali e socio-culturali, anche attraverso programmi comuni regolati con appositi progetti di volta in volta concordati, ma anche migliorare l’erogazione di servizi informativi diretti a implementare contatti stabili per facilitare la conoscenza delle reciproche realtà.

Foto tratta da La Voce di Asti