Il direttore generale dell’Asl Asti Boraso indagato per truffa

Asti – Il declino della sanità pubblica (quella che doveva essere la migliore del mondo), fra inefficienza degli ospedali, caos nei Pronto Soccorso, debiti milionari, mancanza di personale e truffe varie compiute da medici e dirigenti, vede stavolta salire alla ribalta una triste vicenda con un alto dirigente della Asl di Asti indagato dalla Procura. Al centro dell’inchiesta, condotta dal pm Gabriele Fiz, c’è il direttore generale Flavio Boraso (nella foto) indagato per avere ricevuto rimborsi che sarebbero stati erogati illecitamente dagli uffici della Asl At presentando dichiarazioni false. Al dirigente pubblico, 61 anni, al vertice dell’Asl At dall’ottobre 2020, è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini. La Procura nelle prossime settimane dovrà valutare se presentare istanza di rinvio a giudizio o di archiviazione. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura e dagli ispettori dello Spresal dell’Asl di Alba distaccati negli uffici giudiziari astigiani. Questo il commento di Boraso diramato dall’ufficio stampa della Asl At: “Il mio difensore sta valutando la consistenza dell’ipotesi accusatoria. Prima di intervenire aspetto di conoscere il contenuto di tutti gli atti dell’inchiesta, che non ho ancora potuto leggere”. Boraso non sarebbe nuovo a situazioni del genere in quanto a ottobre la procura di Torino ha chiuso le indagini a suo carico per una presunta turbativa d’asta e corruzione su un bando da 57 milioni di euro per le forniture di servizi ad alcune aziende sanitarie piemontesi. I fatti contestati risalgono al 2018, quando il manager era direttore generale dell’Asl di Collegno e Pinerolo. Boraso avrebbe favorito l’imprenditore Antonio Marino, amministratore delegato di Althea Spa, colosso nel settore degli apparecchi elettromedicali.