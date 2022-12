Roma – Il governo ha posto la fiducia in Aula al Senato sulla legge di bilancio. A chiederla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Si sono, dunque, chiusi i lavori in Aula. L’esame riprende domani, giovedì 29 dicembre alle 9, con le dichiarazioni di voto, il voto di fiducia e il voto finale sul provvedimento.