Prestito-Ponte “Salva Ilva”: Invitalia al 60% del capitale a maggio 2024

Genova – Ieri, al vertice di Palazzo Chigi, presente Invitalia, il governo ha lavorato al decimo “Decreto Salva Ilva”. Il decreto dovrebbe essere approvato oggi in Cdm. I soldi versati dovrebbero essere 689 milioni di euro, cifra vicina ai 680 milioni che il contratto del 2020 prevede a carico di Invitalia per ricapitalizzare la società e salire al 60% a maggio 2024: oggi Invitalia è al 38% e ArcelorMittal controlla la gestione, tramite l’ad Lucia Morselli. Gli stabilimenti sono in affanno e il gruppo chiuderà l’anno con 3 milioni di tonnellate di acciaio prodotte, contro i 5,7 milioni promessi da Morselli e i 4,4 milioni del 2021. I sindacati premono per l’ingresso dello Stato nella gestione. Probabile che in cambio dei soldi il governo chieda all’azienda garanzie e di anticipare la salita al 60% dal 2024 al 2023 (anche per evitare nuove tensioni sul fronte sindacale). L’assemblea dei soci è aggiornata a domani.