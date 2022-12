Riceviamo dal preside del Sobrero di Casale M. – Bullismo: il Sobrero ha ricevuto fondi regionali per il valore del progetto finalizzato alla prevenzione di fenomeni di bullismo

Gentile Direttore, con riferimento al Vostro articolo pubblicato sul Vostro sito in data 27.12.2022 relativo ai finanziamenti ricevuti dalla Regione Piemonte da parte di alcune scuole della provincia, le chiedo di voler gentilmente precisare quanto segue: l’Istituto superiore Sobrero ha ottenuto la somma di 2.464 Euro da parte della Regione, a seguito di partecipazione all’Avviso pubblico Azione 2 per l’a.s. 22/23, quale riconoscimento al valore del progetto finalizzato alla prevenzione di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. Ormai da anni, infatti, l’Istituto realizza percorsi di educazione civica mirati alla prevenzione e al contrasto al bullismo e finalizzati a sensibilizzare gli adolescenti su tematiche educative contro la discriminazione. Tali percorsi hanno avuto risultati estremamente validi nel tempo, con una ricaduta molto significativa, prevenendo casi di criticità e di disagio e favorendo la realizzazione di un ambiente scolastico accogliente, sicuro e confortevole. Le chiedo, gentilmente, di voler puntualizzare pubblicamente quanto sopra esposto. In attesa di un cortese riscontro alla presente, resto a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Riccardo Rota

Dirigente Scolastico

I.I.S. Sobrero

Casale Monferrato (AL)