Cari amici lettori quando vi sveglierete la mattina del 1° gennaio 2023 ascoltate questo capolavoro e vi metterete di buon umore: buon anno

Composta quasi 50 anni fa da Enrico Riccardi (musica) e Luigi Albertelli (testo), e interpretata da Drupi, “Sereno è” resta un capolavoro – come tante altre canzoni degli amici e Maestri Albertelli e Riccardi di Tortona – una meraviglia assoluta perché semplice e perfetta come il cerchio di Giotto.

Perfetta e simbolica quando Drupi dice: “Lassù in Alto sempre Tu ci sei e alla Luce aspetti me”.

Buon ascolto. E buon anno a tutti.

La vita è semplice e forte come questa canzone, non complichiamola.

Va bene così com’è.