Dopo una lite furibonda in casa tentano la fuga sui tetti per sfuggire ai Carabinieri

Alessandria – Quando i Carabinieri si sono presentati alla porta dell’appartamento, invece di aprire, marito e moglie che stavano litigando sono scappati sul tetto tentando la fuga. I due, durante una lite furibonda, urlavano talmente forte che i vicini si sono preoccupati e hanno dato l’allarme. Si tratta di due albanesi irregolari sul territorio nazionale che in breve tempo sono stati raggiunti dagli uomini della Benemerita e dai Vigili del Fuoco giunti sul posto. L’uomo è risultato pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti e colpito da un mandato di cattura, per cui è stato arrestato.