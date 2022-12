Oggi Luca Di Masi ci ha spiegato quello che si sapeva già sull’Alessandria Calcio

Stasera Luca Di Masi ha indetto una conferenza stampa in streaming per parlare delle venti partite di Campionato fin qui giocate dall’Alessandria, della situazione precomatosa in cui versa il calcio nazionale e quello della Serie C in particolare, delle trattative per la cessione del club e dell’intenzione di rafforzare l’organico al mercato di gennaio. Stavolta ho sentito parlare un dirigente di calcio “a tutto tondo” ed erano mesi che si era estraniato dal ruolo, quindi: ben tornato presidente. Per quel che riguarda la prima parte del campionato si è espresso in modo moderatamente positivo, ritenendo i risultati ottenuti sostanzialmente in linea con risorse e obiettivi. Ha poi contestualizzato la nostra partecipazione in categoria parlando di crisi generalizzata del nostro sport nazionale e più si scende di categoria più la situazione è difficile. Quanto a eventuali possibili nuovi acquirenti per il club (?) ha confermato che novità in vista non ve ne sono (?) e tantomeno si sono fatti avanti imprenditori del territorio. Ma va? Quanto ai rinforzi dell’organico, pur non deragliando dalla linea intrapresa a luglio, farà un summit con Massimo Cerri per valutare l’ipotesi di nuovi investimenti.