Si è costituito ieri il Terzo Polo liberal-democratico a Novi Ligure

Novi Ligure – Azione, Italia Viva e 20 Per Novi, sono i tre partiti che ieri pomeriggio alle sei si sono riuniti per costituire il “Terzo Polo Liberaldemocratico” che si presenterà alle imminenti amministrative di Novi dopo il commissariamento prefettizio della Giunta del sindaco Cabella. Oggi i tre gruppi si riuniranno ancora per gli accordi di programma e per la scelta del candidato sindaco per cui sono in corsa tre nomi: Costanzo Cuccuru, politico di lungo corso, per Azione, Stefano Gabriele di Italia Viva e l’avvocato Alessandro Reale (nella foto) di 20 Per Novi.