Condannato a dieci anni in Ucraina arrestato a Tortona

Tortona – Ha ucciso un uomo in un supermercato in Ucraina con un cazzotto mortale. È riuscito ad espatriare qui da noi ma gli uomini della Benemerita lo hanno identificato e per lui sono scattate le manette. Il fatto risale all’antivigilia di Natale. L’ucraino che ha 42 anni è stato identificato dai Carabinieri in un posto di blocco al volante di un’auto sospetta insieme ad altri due passeggeri. Dagli accertamenti di rito è risultato essere il ricercato internazionale per omicidio preterintenzionale, per cui deve scontare una pena di 10 anni di reclusione. L’uomo risultava domiciliato in un paese del tortonese, dove lavorava come boscaiolo. Ora è in carcere ad Alessandria. L’Autorità Giudiziaria sta valutando l’ipotesi di estradizione.