Da Coldiretti Alessandria – Cresce la domanda di spumante italiano, 8 su 10 preferiscono bollicine Made in Italy

Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano con circa 95 milioni di tappi di spumante stappati solo in Italia, tra Natale e Capodanno, in aumento dell’1% rispetto allo scorso anno.

L’aumento della domanda in Italia e all’estero ha spinto la produzione nazionale che va ad attestarsi sopra le 970 milioni di bottiglie, per un fatturato di quasi 3 miliardi di euro, dei quali oltre i 2/3 realizzati fuori dai confini nazionali.

È quanto stima Coldiretti Alessandria, secondo l’indagine fatta dall’Istituto Ixe’, nel sottolineare che oltre 8 alessandrini su 10 (84%) a Capodanno non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy, anche per augurarsi un 2023 migliore.

Il Piemonte, e la provincia di Alessandria, sono da sempre in pole position con la tradizione di vini d’eccellenza che annovera etichette particolarmente adatte per i brindisi delle feste.

Dall’Asti spumante al Moscato d’Asti, dall’Asti tipologia secco, al Brachetto fino all’Alta Langa: i consumatori non hanno che l’imbarazzo della scelta.

“Sono tutti vini Docg di cui si ha assoluta garanzia sulla provenienza delle uve e sulla lavorazione esclusivamente territoriale: un valore aggiunto non da poco quando sono all’ordine del giorno truffe ed imitazioni, come quella che colpisce, spesso, il Prosecco che, ad esempio, diventa Kressecco in Germania”, ha affermato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

Sulla crescita delle bollicine tricolori pesano però gli aumenti dei costi di produzione diretti o indiretti a causa del caro energia. Dai vigneti dove i rincari sono stati fino al +170% per i concimi fino alle cantine dove una bottiglia di vetro costa fino al 70% in più rispetto allo scorso anno, ma ad aumentare sono anche i prezzi dei tappi, delle gabbiette per i tappi, delle etichette e dei cartoni di imballaggio per i quali si registrano rispettivamente rincari del 35% e del 45%.?

“È fondamentale incentivare il consumo di vino e spumante Made in Italy per i brindisi al fine di portare sulle tavole dei classici cenoni di Capodanno solo prodotti di eccellenza. In vista, quindi, dei prossimi giorni festivi, il consiglio è di scegliere i prodotti del territorio acquistabili nei mercati e nei punti vendita aziendali Campagna Amica che sono aperti anche con edizioni straordinarie per gli ultimi preparativi di San Silvestro. Come, ad esempio, il Mercato Coperto di via Guasco ad Alessandria che domani effettuerà orario continuato dalle 8 alle 18”, ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco.

Ecco le otto regole d’oro per offrire e gustare lo spumante:

1. non offrirlo ghiacciato, ma tirato fuori dalla cantina un paio d’ore prima e raffreddato in un secchiello con ghiaccio tritato, acqua fredda e sale grosso;

2. la temperatura migliore è compresa fra gli 8 ed i 12 gradi;

3. berlo esclusivamente in una flûte a forma di tulipano che consente agli aromi di svilupparsi liberamente;

4. per gustare al meglio l’effervescenza sciacquare i bicchieri con acqua calda e sapone neutro;

5. stapparlo tenendo con una mano il tappo e facendo ruotare con l’altra mano la bottiglia leggermente inclinata accompagnando sempre l’espulsione del tappo;

6. far uscire lentamente il gas e versarlo tenendo la bottiglia dal fondo e non dal collo per evitare che lo spumante si riscaldi con il calore della mano;

7. mai utilizzare del ghiaccio nel bicchiere;

8. conservarlo in una cantina buia, fresca e senza sbalzi di temperatura, in posizione orizzontale.